Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε τη ρακέτα του να πέσει κάτω, κοίταξε για μια στιγμή προς τον Τιμ και μετά έπεσε στα γόνατα μην μπορώντας για λίγο να πιστέψει τι είχε μόλις συμβεί.

Είναι η στιγμή που Στέφανος Τσιτσιπάς συνειδητοποίησε πως πλέον είναι στην κορυφή του κόσμου.

Η αποψινή βραδιά στο Λονδίνο θα μείνει αξέχαστη στον Στέφανο Τσιτσιπά που μετά από μία επεισοδιακή αναμέτρηση απέναντι στον Ντομινίκ Τιμ, κέρδισε στον «τελικό των τελικών» ATP Finals.

Ο 26χρονος Αυστριακός κέρδισε το πρώτο σετ και δυσκόλεψε πολύ των 21χρονο Στέφανο, που βρήκε τη δύναμη να γυρίσει το παιχνίδι και, μαζί με το τρόπαιο, να φύγει με τα 1,27 εκατομμύρια δολάρια του τελικού. Η νίκη ήρθε στο τρίτο σετ και μόλις βεβαιώθηκε για τον τελευταίο πόντο.

THE FINAL CHAPTER OF THE ODYSSEY



The moment @StefTsitsipas became #NittoATPFinals champion! pic.twitter.com/geMfGGfvv1