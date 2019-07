Την ήττα γνώρισε σήμερα η Μαρία Σάκκαρη με συνέπεια να αποκλειστεί από την επόμενη φάση του Γουίμπλετον.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε μετά από αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 7 λεπτών, με 6-3, 6-7(1), 6-2, από την Ελίνα Σβιτόλινα η οποία βρίσκεται στο Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, παρά εντυπωσιακό της ξεκίνημα.

Fourth round ✅@ElinaSvitolina equals her best run at #Wimbledon by beating Maria Sakkari 6-3, 6-7(1), 6-2 on No.3 Court pic.twitter.com/QHiKVhQ4bh