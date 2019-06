Με ένα λιτό μήνυμα στο Twitter o Γιάννης Αντετοκούνμπο ευχαρίστησε όλους εκείνους που του έδωσαν συγχαρητήρια μετά την ανάδειξή του ως MVP στο ΝΒΑ.

«Σας ευχαριστώ! Εκτιμώ όλα τα μηνύματά σας», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του, στην οποία κρατά το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ.

Thank you! I appreciate all your messages🙏🏽 pic.twitter.com/8Lo0WNCz2t