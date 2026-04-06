Θεανώ Φωτίου: Πέθανε ο γιος της σε ηλικία 48 χρονών

Δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ώρες η Θεανώ Φωτίου, καθώς πέθανε ο γιος της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος της Θεανώς Φωτίου, Βασίλης Ρίζος, πέθανε σε ηλικία 48 ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να μην αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας και υπέστη ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του.

Θεανώ Φωτίου: Ποιος ήταν ο γιος της, Βασίλης Ρίζος

Ο Βασίλης Ρίζος ήταν αρχιτέκτονας μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ είχε πραγματοποιήσει σπουδές και στο Λονδίνο.

Το διάστημα 2018–2019 διετέλεσε μέλος του οργανισμού «Ανάπλαση Αθήνας», συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στο έργο ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, είχε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας.

Ήταν πατέρας ενός παιδιού και είχε διακριθεί για την επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα.