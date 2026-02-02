ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σήμερα οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Αυτά τα άρθρα θα προτείνει να αλλάξουν

The LiFO team
Φωτ.: Eurokinissi
Ανακοινώσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση κάνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κυβέρνηση προχωρά σε πρωτοβουλίες θεσμικών μεταρρυθμίσεων, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε συναίνεση για δύο μεγάλα θέματα: την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Eλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές του 2027 και τη συνταγματική αναθεώρηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση, δίνοντας έμφαση στα εξής άρθρα:

  • Αρθρο 16: ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων
  • Αρθρο 24: προστασία του περιβάλλοντος
  • Αρθρο 30: εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας
  • Αρθρο 86: ευθύνη υπουργών
  • Αρθρο 90: εκλογή ηγεσίας στη Δικαιοσύνη

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αναμένεται να προταθεί η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, συνδεόμενη με τη μονιμότητα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα χωρίς να θίγεται η προστασία των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατά τα λοιπά, η κυβερνητική πρόταση για την επιστολική ψήφο περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικής Ιατρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού. Το αντίστοιχο νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής.

Με δεδομένο ότι για την εφαρμογή απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών, η κυβέρνηση ελπίζει ότι η αντιπολίτευση θα προσεγγίσει την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε το μέτρο να τεθεί σε ισχύ από το 2027.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να διευκολυνθούν οι εκλογείς, καθώς η φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα απαιτεί τουλάχιστον 40 ψηφοφόρους, προκειμένου να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου.

Στο πλαίσιο των αλλαγών για τις εκλογές, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 21.00 το βράδυ, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και τον διευθυντή της «Καθημερινής», Αλέξη Παπαχελά.

 
 
 
