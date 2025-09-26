ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του κόμματος να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Την αποπομπή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ζήτησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επικαλείται δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Μυλωνάκης κάλεσε τον βουλευτή Χρήστο Μπουκόρο και τον ενημέρωσε πως δεν μπορεί να μπει στη κυβέρνηση γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις.

Ως επιπλέον λόγο αποπομπής του κ. Μυλωνάκη το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, στην εξεταστική επιτροπή, σύμφωνα με την οποία ο κ. Μυλωνάκης τον απέλυσε.

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπη.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι «χθες το βράδυ ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Μάριος Σαλμάς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο δελτίο του Kontra ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος τού είχε εκμυστηρευθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις».

Προσθέτει ότι «μετά την αποκάλυψη αυτή αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα ότι ο κ. Μυλωνάκης τον απέλυσε, καθίσταται προφανής ο αποφασιστικός ρόλος του υφυπουργού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», καθώς το γεγονός ότι «γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους θέτει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης».

«Πλέον είναι σαφές ότι γνώριζε και ο πρωθυπουργός πολύ καιρό πριν, μολονότι προσποιούνταν τον ανήξερο και υποβάθμιζε το σκάνδαλο διαφθοράς ως "κάποιες σκιές", όταν τον ήλεγχε κοινοβουλευτικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το κρυφτό τελείωσε. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσες απαντήσεις για τις κινήσεις του υφυπουργού. Δρούσε "αυτοβούλως" όταν ενημέρωνε τον κ. Μπουκώρο και ενδεχομένως και άλλους εμπλεκόμενους στις επισυνδέσεις ή σε γνώση του πρωθυπουργού; Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μυλωνάκης δεν μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, στην ανακοίνωσή του.

 
