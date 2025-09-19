Μητσοτάκης: Η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών, προωθούμε φοροελαφρύνσεις για 4 εκατ. συμπολίτες μας

Με τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΚΟ) της ΝΔ να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε κρίσιμα ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στις πατριωτικές ελαφρύνσεις και στις πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνική και οικονομική ευημερία των πολιτών.

Η συνεδρίαση, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εκλογή του νέου Γραμματέα της ΚΟ, μετά την αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε για τη θέση του Γραμματέα τον βουλευτή Λάρισας, Μάξιμο Χαρακόπουλο, χαρακτηρίζοντάς τον «ψύχραιμη φωνή» με πλούσια πολιτική εμπειρία.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, λέγοντας ότι το 2025 ψηφίστηκαν 63 νομοσχέδια και 5 βασικές προτεραιότητες τίθενται για το μέλλον της χώρας. Αυτές είναι:

Η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων και της ελληνικής περιφέρειας με τη μείωση φόρων για την αντιμετώπιση της διεθνούς ακρίβειας.

Η διαρκής συνέχιση των εμβληματικών μεταρρυθμίσεων.

Η εμπέδωση του αισθήματος νομιμότητας και ασφάλειας σε όλη την επικράτεια, με την επισήμανση ότι η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Η δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας.

Φορολογικές ελαφρύνσεις και στήριξη των πολιτών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ΝΔ είναι το κόμμα που προωθεί φοροελαφρύνσεις για περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μέτρα για τη στήριξη των νέων, σημειώνοντας ότι οι νέοι έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος. «Αυτή η φορολογική πολιτική είναι το πιο σαφές μήνυμα στην νέα γενιά», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις οικογένειες, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τα μέτρα στήριξης τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, την αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες, και τις ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ, ιδίως για τα ακριτικά νησιά και περιοχές της περιφέρειας.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να ωφελούνται με αυξήσεις στις απολαβές τους, με τη στήριξη των πιο αδύναμων μέσω έκτακτου επιδόματος των 250 ευρώ, το οποίο θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Στρατηγική φορολογίας και μελλοντικές κινήσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει τη μείωση της φορολογίας των ενοικίων από το 2026, σημειώνοντας ότι η μείωση φόρων, όπως αυτή που θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2026, ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών. «Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στους προτεινόμενους συμπληρωματικούς φόρους, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός στο δημόσιο», ανέφερε.

Προχώρησε, επίσης, σε ξεκάθαρη τοποθέτηση για το δημοσιονομικό χώρο της κυβέρνησης, λέγοντας ότι όποιος προτείνει άλλα μέτρα, οφείλει να αποδεχτεί ότι «ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκηνικό, σημειώνοντας ότι όσο η κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο, οι επιθέσεις από την αντιπολίτευση θα συνεχιστούν, είτε μέσω ψευδών ειδήσεων είτε μέσω συμφερόντων που επιθυμούν αδύναμες κυβερνήσεις.

«Ο διάλογος με την αντιπολίτευση θα δείξει ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα, αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», είπε, τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνουν στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι τον Νοέμβριο ξεκινά η προσυνεδριακή διαδικασία για το συνέδριο της ΝΔ, με στόχο μια δυναμική επανένωση της παράταξης με τις τοπικές κοινωνίες. Αναφέρθηκε επίσης στη διαφάνεια που προωθεί η κυβέρνηση, λέγοντας ότι όπως αναγεννήθηκε ο ΕΦΚΑ, έτσι θα αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό να εξυπηρετεί σωστά τους πολίτες χωρίς να ρωτά ποιος είναι.

«Η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει μία αστοχία, αλλά δεν συγχωρεί την αυθαιρεσία και την έπαρση», κατέληξε.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέδειξε την προσήλωσή του στις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική σταθερότητα, ενώ τόνισε ότι η ΝΔ παραμένει το πιο ισχυρό κόμμα, που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στις επόμενες δεκαετίες.