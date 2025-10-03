Για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο συνομίλησε ο Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Google για ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, Έβαν Κοτσοβίνο, την επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημόσιας Πολιτικής της εταιρείας για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, Ευγενία Μπόζου, καθώς και άλλα στελέχη του τεχνολογικού κολοσσού. Κεντρικό θέμα των συνομιλιών αποτέλεσε η προστασία παιδιών και εφήβων από περιεχόμενο που μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές ή ακατάλληλο, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Google προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στις δράσεις που έχουν αναληφθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ασφαλή πλοήγηση των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση φαινομένων ψηφιακού εθισμού.

Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στην ανάπτυξη του KidsWallet, ενός εργαλείου που σχεδιάστηκε για να ενισχύει την ασφάλεια των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, προωθώντας την ιδέα καθιέρωσης κοινής «ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης» σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την υποχρεωτική εγκατάσταση γονικών ελέγχων σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές – προτάσεις που έχουν συναντήσει θετική ανταπόκριση από τα περισσότερα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πέντε που επελέγησαν για την πιλοτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος επιβεβαίωσης ηλικίας. Το σύστημα έχει ήδη ενσωματωθεί στο KidsWallet και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στα τέλη Οκτωβρίου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Έβαν Κοτσοβίνος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κ. πρωθυπουργέ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τον κοινό μας στόχο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τον ηγετικό σας ρόλο και για τις παρεμβάσεις σας σε αυτόν τον τομέα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Γνωρίζουμε ότι συλλογικά, ως ψηφιακή κοινωνία, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, και πράγματι κάνουμε περισσότερα, για να προστατεύσουμε τα παιδιά. Θα συζητήσουμε για το πώς ενδυναμώνουμε τους γονείς και τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο και πώς τα προστατεύουμε στα προϊόντα μας. Θα μοιραστούμε επίσης μαζί σας μια έρευνα που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα, η οποία δείχνει πόσο πολύ οι έφηβοι βασίζονται στις διαδικτυακές εμπειρίες και στην τεχνολογία για την εκπαίδευση και την κοινωνική τους ανάπτυξη. Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι θέλουμε επίσης να μιλήσουμε για το ζήτημα της διασφάλισης και της επαλήθευσης της ηλικίας. Είναι ζωτικής σημασίας να μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά στο διαδίκτυο. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε την ηλικία τους, να γνωρίζουμε αν ένας χρήστης είναι παιδί ή όχι. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά σε αυτό το ζήτημα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και προσβλέπουμε στη συζήτηση που θα έχουμε. Δημήτρης Παπαστεργίου: Χθες ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, γιατί ήμασταν μαζί με τον Έβαν και συζητήσαμε για την επαλήθευση της ηλικίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε το όλο ζήτημα. Με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, την κα Virkkunen, δείξαμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε μέχρι το τέλος του μήνα τη νέα στρατηγική για την επαλήθευση της ηλικίας, τη νέα τεχνική προσέγγιση που αποφάσισε να ακολουθήσει η ΕΕ. Τώρα οι αποφάσεις είναι μπροστά μας. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να συζητήσουμε περαιτέρω.