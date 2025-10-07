ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιφατική κατάθεση Βάρρα για Βορίδη – Άρνηση απαντήσεων και ένταση στη Βουλή

Ο κ. Βάρρας, που παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού για αγροτικά ζητήματα, υποστήριξε ότι έχει δεχθεί «δολοφονία χαρακτήρα» και έχει ήδη απευθυνθεί δύο φορές στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιφατική κατάθεση Βάρρα για Βορίδη – Άρνηση απαντήσεων και ένταση στη Βουλή Facebook Twitter
Γρηγόρης Βάρρας/ Φωτ.: Eurokinissi
0

Έντονη αντιπαράθεση και διακοπή της συνεδρίασης προκάλεσε η στάση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών της Εξεταστικής Επιτροπής, επιμένοντας να καταθέσει μόνο υπόμνημα.

Η στάση του προκάλεσε την αντίδραση των μελών της Επιτροπής, τα οποία υπενθύμισαν ότι πρόκειται για ανακριτικό όργανο και ο μάρτυρας υποχρεούται να καταθέσει. Ο πρόεδρος Ανδρέας Νικολακόπουλος διέκοψε τη συνεδρίαση, δίνοντάς του χρόνο «να σκεφτεί τι θα πράξει», ενώ σημείωσε ότι η Επιτροπή επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.

Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε η αντικρουόμενη στάση του κ. Βάρρα απέναντι στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη. Αρχικά, του απέδωσε ευθύνη για την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό, κάνοντας λόγο για «πίεση» και «εξουσιαστική συμπεριφορά». Ωστόσο, στη συνέχεια ανασκεύασε, μιλώντας για «βελούδινο διαζύγιο» και διευκρινίζοντας ότι δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό «για να τον προστατεύσει».

Ο κ. Βάρρας, που παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού για αγροτικά ζητήματα, υποστήριξε ότι έχει δεχθεί «δολοφονία χαρακτήρα» και έχει ήδη απευθυνθεί δύο φορές στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Από πλευράς βουλευτών, υπήρξαν επισημάνσεις πως η άρνηση μαρτυρίας συνιστά αδίκημα, ενώ ορισμένοι ζήτησαν ακόμη και την ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η συνεδρίαση της Εξεταστικής θα συνεχιστεί μετά την απόφαση του προέδρου σχετικά με τη στάση του μάρτυρα.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αλέκος Αλαβάνος για Αλέξη Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε στη χώρα»

Πολιτική / Αλέκος Αλαβάνος για Αλέξη Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε στη χώρα»

Οξύς υπήρξε και απέναντι στη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου «δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικά διαφορετικό» και πως το κόμμα παραμένει χωρίς σαφή πολιτική πρόταση
LIFO NEWSROOM
Μαρινάκης για Τσίπρα: «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε σωσίβιο»

Πολιτική / Μαρινάκης για Τσίπρα: «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε σωσίβιο»

«Θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
LIFO NEWSROOM
Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Πολιτική / Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, διαφοροποιείται ανοιχτά από τη γραμμή της κυβέρνησης στο ζήτημα του πατέρα Ρούτσι, μετά τις πρώτες φωνές στελεχών και βουλευτών που εξέφρασαν δημόσια στήριξη προς τον απεργό πείνας
LIFO NEWSROOM
Για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο συνομίλησε ο Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Google

Πολιτική / Για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο συνομίλησε ο Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Google

Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στις δράσεις που έχουν αναληφθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ασφαλή πλοήγηση των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση φαινομένων ψηφιακού εθισμού
LIFO NEWSROOM
 
 