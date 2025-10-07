Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιφατική κατάθεση Βάρρα για Βορίδη – Άρνηση απαντήσεων και ένταση στη Βουλή

Έντονη αντιπαράθεση και διακοπή της συνεδρίασης προκάλεσε η στάση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών της Εξεταστικής Επιτροπής, επιμένοντας να καταθέσει μόνο υπόμνημα.

Η στάση του προκάλεσε την αντίδραση των μελών της Επιτροπής, τα οποία υπενθύμισαν ότι πρόκειται για ανακριτικό όργανο και ο μάρτυρας υποχρεούται να καταθέσει. Ο πρόεδρος Ανδρέας Νικολακόπουλος διέκοψε τη συνεδρίαση, δίνοντάς του χρόνο «να σκεφτεί τι θα πράξει», ενώ σημείωσε ότι η Επιτροπή επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.

Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε η αντικρουόμενη στάση του κ. Βάρρα απέναντι στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη. Αρχικά, του απέδωσε ευθύνη για την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό, κάνοντας λόγο για «πίεση» και «εξουσιαστική συμπεριφορά». Ωστόσο, στη συνέχεια ανασκεύασε, μιλώντας για «βελούδινο διαζύγιο» και διευκρινίζοντας ότι δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό «για να τον προστατεύσει».

Ο κ. Βάρρας, που παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού για αγροτικά ζητήματα, υποστήριξε ότι έχει δεχθεί «δολοφονία χαρακτήρα» και έχει ήδη απευθυνθεί δύο φορές στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Από πλευράς βουλευτών, υπήρξαν επισημάνσεις πως η άρνηση μαρτυρίας συνιστά αδίκημα, ενώ ορισμένοι ζήτησαν ακόμη και την ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η συνεδρίαση της Εξεταστικής θα συνεχιστεί μετά την απόφαση του προέδρου σχετικά με τη στάση του μάρτυρα.