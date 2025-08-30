ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σπίτι μου 3: Τι θα γίνει με το νέο στεγαστικό πρόγραμμα

Στόχος οι νέοι και τα νέα ζευγάρια που αναζητούν πρώτη κατοικία

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Για την πιθανότητα νέου προγράμματος, το Σπίτι μου 3, απάντησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στο ERTNEWS, τόνισε πως «κάθε επόμενο πρόγραμμα συνεπάγεται την επιτυχία κάθε προηγούμενου. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ αποτυπώνουν ότι έχει ήδη απορροφηθεί το 60% και εκτιμώ ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα υπάρχει πλήρης απορρόφηση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με στόχο στους νέους και τα νέα ζευγάρια που αναζητούν πρώτη κατοικία.

Το πρόγραμμα προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η τρίτη εκδοχή του στεγαστικού προγράμματος εστιάζει στη διεύρυνση των δικαιούχων.

 
 
 
