Αντιπαράθεση χωρίς όρια Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίχθηκε η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, του πατέρα που συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από ανάρτηση του υπουργού Υγείας, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι «εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο για πολιτική καριέρα».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου παραμένει ένα αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου. Ένας έμπορος ψεμάτων που εκμεταλλεύεται ανθρώπους που πονούν», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης στο Χ (Twitter), χαρακτηρίζοντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «σοβαρό πρόβλημα για την Ελληνική Δημοκρατία».

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο υπουργός σημείωσε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου «έχει ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα αλλά ποδοπατά τον σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», ενώ διερωτήθηκε γιατί δεν είχε υποβληθεί το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, όσο η δικογραφία ήταν ανοιχτή.

«Ή δεν εκπροσωπούσε σωστά τον κ. Ρούτσι τόσο καιρό ή κάτι άλλο συμβαίνει προφανώς…» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η οργισμένη απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι αντέδρασε οργισμένα, καλώντας εκτάκτως δημοσιογράφους στο Σύνταγμα, όπου συνεχίζεται η απεργία πείνας.

«Η κυβέρνηση, μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατά τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας σφοδρά «πυρά» εναντίον του υπουργού Υγείας.

Κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση να δώσει άμεσα εντολή για την εκταφή, λέγοντας: «Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε εντολή τώρα, εγκληματίες. Η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως».

Η υπόθεση Ρούτσι, που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική και πολιτική συζήτηση, φαίνεται να βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, με ταυτόχρονες φωνές στήριξης προς τον απεργό πείνας ακόμη και μέσα από το κυβερνών κόμμα.

Η ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών μεταξύ του υπουργού Υγείας και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας επισκιάζει τον ίδιο τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος δηλώνει πως θα συνεχίσει μέχρι να λάβει επίσημη απάντηση για την υπόθεση του παιδιού του.