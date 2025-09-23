Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς

Αναβάλλεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ωστόσο, αναβλήθηκε, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Τι θα συζητούσαν

Παρά το πυκνό διπλωματικό πρόγραμμα, το βλέμμα Αθήνας και Άγκυρας παρέμεινε στραμμένο στην κρίσιμη συνάντηση της Τρίτης, η οποία θα έδειχνε αν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στους ελληνοτουρκικούς διαλόγους ή αν οι διαφορές θα συνεχίσουν να βαραίνουν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, η ατζέντα της συζήτησης περιλάμβανε διμερή και περιφερειακά ζητήματα, ενώ από ελληνικής πλευράς θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο διπλωματικός σύμβουλος Μίλτον Νικολαΐδης.

Από την τουρκική αντιπροσωπεία θα έδιναν το «παρών» ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Τσαγκατάι Κίλιτς.

Σημειώνεται πως τα σημεία αιχμής μεταξύ των δύο ηγετών ήταν τρία:

η στάση της Ελλάδας στο πρόγραμμα SAFE,

η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης

και το πεδίο της Λιβύης, ενώ το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζεται πιο επιβαρυμένο σε σχέση με πέρυσι, με την Άγκυρα να αντιδρά στις κινήσεις της Αθήνας για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Η ελληνική κυβέρνηση τονίζει ότι στηρίζει τον διάλογο, χωρίς όμως να θέτει σε αμφισβήτηση ζητήματα κυριαρχίας. «Η κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει να μεγαλώσει ουσιαστικά την Ελλάδα. Έχει επιλέξει τον διάλογο και όχι μία συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, διευρύνει τις στρατηγικές της συμμαχίες και αναδεικνύεται ως δύναμη σταθερότητας».