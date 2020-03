View this post on Instagram

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι οι ήρωες της σημερινής ημέρας. Γι' αυτό ζητάμε: - Άνοιγμα νέων κλινών ΜΕΘ - Άμεση ένταξη στο δημόσιο σύστημα υγείας όλων των συμβασιούχων επικουρικών γιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και των νέων επιστημόνων των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ - Επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ - Μέτρα προστασίας των γιατρών και νοσηλευτών Η έμπρακτη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας είναι το χειροκρότημά μας. #menoumespiti #COVID2019 #COVID_19