Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης μίας μικρής φάλαινας που εγκλωβίστηκε στον Τάμεση, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον υδατοφράκτη του Ρίτσμοντ αφότου η ρυγχοφάλαινα, με μήκος τρία έως τέσσερα μέτρα, εγκλωβίστηκε εκεί. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο ένας άνδρας, από τις λιμενικές Αρχές του Λονδίνου, βρέχει τη φάλαινα με μία μάνικα, ενώ κτηνίατρος εξετάζει το ζώο.

Περίπου στις 21:00 έφτασε στο σημείο μία ομάδα από διασώστες, η οποία χειροκροτήθηκε από το πλήθος. Μαζί τους η πυροσβεστική αλλά και δύτες εξειδικευμένοι στην προστασία της θαλάσσιας ζωής. Υλικό από το σημείο δείχνει πως η φάλαινα απελευθερώθηκε τελικά περίπου στη 01:00.

@twickerati Beached Whale in the Thames. 😞 looks injured. A bit upsetting, so moved on. Hope it can be saved. pic.twitter.com/UOPHbPLZjc