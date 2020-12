Το γιγαντιαίο παγόβουνο, με την ονομασία A68a, έσπασε αλλά παρά την αποκόλληση τμημάτων του, εξακολουθεί να έχει σημαντικό όγκο.

Οι τελευταίες δορυφορικές εικόνες από την Τρίτη, αποκαλύπτουν σημαντικές ρωγμές, με τεράστια κομμάτια πάγου να αρχίζουν να διαχωρίζονται και να απομακρύνονται το ένα από το άλλο.

Το A68a, το οποίο δημιουργήθηκε στην Ανταρκτική το 2017, επιπλέει προς την ακτή του νησιού της Νότιας Τζόρτζια.

Οι ειδικοί παρακολουθούν για να δουν αν μπορεί να καταλήξει σε ρηχά νερά.

Αν συνέβαινε αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στους πιγκουίνους και τις φώκιες της Βρετανικής Υπερπόντιας Επικράτειας καθώς αναζητούν τροφή.

Αυτοί οι θηρευτές πρέπει να τρέφονται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά να θρέψουν και τους νεοσσούς του ειδικά τώρα που ξεκινά η περίοδος αναπαραγωγική αιχμής.

Icebergs A-68E and A68-F Calve from Iceberg A-68A in the South Atlantic Ocean! pic.twitter.com/ymUjU74P7Q