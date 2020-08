Θερμόμετρο στο Φέρνας Κρικ της Κοιλάδας του Θανάτου, στην έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας, έδειξε 130 βαθμούς Φαρενάιτ (54,4 βαθμούς Κελσίου), ανακοινώθηκε από την αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία παγκοσμίως εδώ και πάνω από έναν αιώνα. «Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η υψηλότερη επίσημα επιβεβαιωμένη θερμοκρασία από τον Ιούλιο του 1913», ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) στο Λας Βέγκας χθες, Κυριακή, το απόγευμα, υπογραμμίζοντας ότι η καταγραφή είναι προκαταρκτική.

Το ρεκόρ θα χρειαστεί να εξετασθεί επισήμως, πριν επιβεβαιωθεί, λόγω της σημασίας του, πρόσθεσε η NWS στον λογαριασμό της στο Twitter.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4