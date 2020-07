Επιστήμονες στην Ιταλία διερευνούν την μυστηριώδη εμφάνιση ροζ πάγου στις Άλπεις λόγω άλγης που επιταχύνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Για την προέλευση της άλγης έχει ξεσπάσει έντονη διαμάχη, αλλά ο Μπιάτζιο Ντι Μάουρο από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας δήλωσε πως το ροζ χιόνι, το οποίο παρατηρήθηκε σε τμήματα του παγετώνα Πρεσένα, του «γίγαντα» των ιταλικών Άλπεων, ενδεχομένως προκλήθηκε από τα ίδια φύκια που εντοπίστηκαν στην Γροιλανδία.

«Η άλγη δεν είναι επικίνδυνη, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει στη διάρκεια των περιόδων της άνοιξης και του καλοκαιριού στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη αλλά και τους Πόλους», σχολίασε ο Ντι Μάουρο, που προηγουμένως έχει μελετήσει φύκια στον παγετώνα Μόρτερατς στην Ελβετία.

Το φυτό, γνωστό ως «Ancylonema nordenskioeldii», υπάρχει στην αποκαλούμενη «Σκοτεινή Ζώνη» της Γροιλανδίας, όπου επίσης υφίσταται λιώσιμο των πάγων.

Κανονικά ο πάγος, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αναμεταδίδει ο Guardian, αντανακλά περισσότερο από το 80% της ακτινοβολίας του ήλιου πίσω στην ατμόσφαιρα, αλλά καθώς εμφανίζεται άλγη, ο πάγος σκουραίνει ώστε να απορροφά τη θερμότητα και να λιώνει πιο γρήγορα.

Όσο πιο γρήγορα λιώνει ο πάγος τόσο περισσότερα φύκια εμφανίζονται. Κατά συνέπεια προσφέρουν στα φύκια νερό και αέρα ενώ στον λευκό πάγο εμφανίζονται κόκκινες αποχρώσεις όπως στην περίπτωση του Πάσο Γκάβια σε υψόμετρο 2.618 μέτρα.

«Ο,τιδήποτε σκουραίνει το χιόνι, το κάνει να λιώνει επειδή επιταχύνει την απορρόφηση της ακτινοβολίας», εξηγεί ο Ντι Μάουρο. «Προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε την επίδραση και άλλων φαινομένων, εκτός από την ανθρώπινη δραστηριότητα, σε ό,τι αφορά την υπερθέρμανση της Γης», προσθέτει ο ίδιος, σημειώνοντας πως η παρουσία πεζοπόρων και lifts για σκι μπορεί να έχουν επίσης επιπτώσεις στην άλγη.

