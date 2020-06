Ένας από τους πιο γνωστούς ορεσίβιους γορίλες της Ουγκάντα, ο Ραφίκι, έπεσε νεκρός από πυρά λαθροκυνηγών.

Οι τέσσερις άντρες που συνελήφθησαν, είναι αντιμέτωποι με ισόβια ποινή ή πρόστιμο 5.4 εκατομμυρίων δολαρίων αν κριθούν τελικά ένοχοι επειδή σκότωσαν ένα είδος υπό εξαφάνιση.

Σύμφωνα με έρευνες, ο Ραφίκι σκοτώθηκε από αιχμηρό αντικείμενο που διαπέρασε τα εσωτερικά του όργανα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόλις λίγοι περισσότεροι από χίλιους γορίλες, με την Αρχή Προστασίας Άγριας Ζωής της Ουγκάντα (Uganda Wildlife Authority - UWA) να χαρακτηρίζει τον θάνατο του Ραφίκι ως «τεράστιο πλήγμα».

Ο ασημόραχος γορίλας, που πιστεύεται πως ήταν περίπου 25 ετών όταν βρέθηκε νεκρός στο εθνικό πάρκο Bwindi Impenetrable, ήταν αρχηγός μιας αγέλης από 17 ακόμη ορεσίβιους γορίλες, όλοι τους εξοικειωμένοι με την ανθρώπινη παρουσία.

«Ο θάνατος του Ραφίκι προκαλεί μια αστάθεια στην αγέλη και υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει στη διάλυσή της», σχολίασε ο Μπασίρ Χανγκί, μέλος της UWA, στο BBC. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αρχηγός και χωρίς ηγεσία ενδέχεται να αναλάβει την αρχηγία κάποιος άγριος ασημόραχος γορίλας», πρόσθεσε.

Σε περίπτωση που συνέβαινε αυτό, η αγέλη δεν θα ήθελε να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους, κάτι που θα είχε αντίκτυπο στον τουρισμό.

Οι ορεσίβιοι γορίλες προσελκύουν τουρίστες στη χώρα, στους οποίους βασίζεται η UWA για τα έσοδά της.

«Ο Ραφίκι ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στον κόσμο που ερχόταν στο εθνικό πάρκο», εξηγεί ο Μπασίρ Χανγκί.

We have arrested four people over the death of Rafiki, the Silverback of Nkuringo Gorilla group in Bwindi Impenetrable National Park. They will be prosecuted in the courts of law. See statement below; pic.twitter.com/Hf17vfsmL3