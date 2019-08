Νέοι του κινήματος «Παρασκευές για το μέλλον» από την Ευρώπη παρουσίασαν την Παρασκευή στη Λωζάνη τις κοινές διεκδικήσεις τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.



Οι νέοι, έπειτα από πέντε ημέρες συζητήσεων μεταξύ 450 συμμετεχόντων υιοθέτησαν «κλιματική διακήρυξη της Λωζάνης» για τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη «κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου».



Ήταν η πρώτη φορά που αυτοί οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες, οι οποίοι εμπνέονται από το παράδειγμα της Σουηδής Γκρέτα Τούνμπεργκ, που ήταν και η ίδια παρούσα στη Λωζάνη, και είχαν έρθει από τις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης – από την Ιρλανδία μέχρι τη Ρωσία και από τη Σκανδιναβία μέχρι την Ελλάδα και την Ισπανία – είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν για το μέλλον της κίνησής τους.

