Μια τεράστια γαλάζια μέδουσα (barrel jellyfish) εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Κορνουάλης, κοντά στις ακτές του Φάλμαουθ.

Την μέδουσα εντόπισε η βιολόγος και ερευνήτρια άγριας ζωής, Lizzie Daly, στη διάρκεια κατάδυσης και όπως δήλωσε, το θαλάσσιο πλάσμα ήταν σε μέγεθος ίσο με το σώμα της, προσθέτοντας πως είναι μεγαλύτερη μέδουσα του είδους, που έχει δει ποτέ στην ζωή της.

Η Lizzie Daly έκανε καταδύσεις στο πλαίσιο της καμπάνιας Wild Ocean Week που έχει ξεκινήσει με στόχο να αναδείξει τους ωκεανούς, συγκεντρώνοντας παράλληλα χρήματα για την οργάνωση Marine Conservation Society.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV