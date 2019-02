Οι επιστήμονες είναι σε συναγερμό καθώς παρακολουθούν τη γέννηση ενός παγόβουνου τεραστίων διαστάσεων στην Ανταρκτική.

Το παγόβουνο εκτιμάται πως θα είναι το μεγαλύτερο που έχει αποκολληθεί από την παγοκρηπίδα Brunt από τότε που άρχισαν οι παρατηρήσεις το 1915 και οι ερευνητές παρακολουθούν το πώς μια τέτοια απώλεια, θα επηρεάσει την αστάθεια όλου του παγετώνα.

Η NASA δημοσιοποίησε φωτογραφίες από την παγοκρηπίδα της Ανταρκτικής αυτή την εβδομάδα, καθώς παρακολουθεί προσεκτικά μια σειρά από ρωγμές που θα προκαλέσουν όπως όλα δείχνουν τη διάσπαση ενός παγόβουνου με μέγεθος 30 φορές μεγαλύτερο από το Μανχάταν.

Οι δορυφορικές εικόνες που καταγράφηκαν στις 23 Ιανουαρίου αποκαλύπτουν ένα ρήγμα που μεγαλώνει από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη Οκτωβρίου 2016.

Cracks growing across Brunt Ice Shelf are poised to release an iceberg about twice the size of New York City. https://t.co/PUTVLD2zLy #Antarctica #ice #Landsat pic.twitter.com/eW52B2HXrY