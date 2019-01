Αυτό το τεράστιο, φολιδωτό πόδι, μοιάζει να προέρχεται από δεινόσαυρο, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια.



Τα ισχυρά πόδια του πλάσματος που εξακολουθεί να ζει στον πλανήτη, έχουν γερά νύχια που μπορεί να είναι θανατηφόρα όπλα.



Η φωτογραφία που δείχνει αυτό το πόδι, προσέλκυσε πρόσφατα τεράστιο ενδιαφέρον στο Twitter και όλοι πίστεψαν πως ήταν κάποιο τεχνητό μέλος δεινοσαύρου από κινηματογραφικό στούντιο.

Holding the claws of a male southern cassowary... Just in case any of your friends still need convinced that 🐦 = 🦖! #gradschool #PhDlife #Paleontology #dinosaurs #birdsaredinosaurs pic.twitter.com/L6vYwyXmyx