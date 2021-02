Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα βασιλικά τους καθήκοντα.

«Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ επιβεβαίωσαν στην Αυτού Μεγαλειότητα, τη Βασίλισσα ότι δεν θα επιστρέψουν ως εργαζόμενα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας» αναφέρει ανακοίνωση από το παλάτι που εκδόθηκε πριν από λίγο.

«Μετά από συνομιλίες με τον Δούκα, η Βασίλισσα επιβεβαίωσε, ότι όταν απομακρυνόμαστε από το έργο της Βασιλικής Οικογένειας δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με τις ευθύνες και τα καθήκοντα, που συνοδεύουν μια δημόσια ζωή.

»Οι στρατιωτικές τιμές και οι βασιλικές προστασίες του Δούκα και της Δούκισσας θα επιστραφούν επομένως στην Αυτού Μεγαλειότητα, προτού αναδιανεμηθούν μεταξύ των εργαζομένων μελών της Βασιλικής Οικογένειας.

»Ενώ όλοι λυπούνται για την απόφασή τους, ο Δούκας και η Δούκισσα παραμένουν πολύ αγαπημένα μέλη της οικογένειας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Μετά την απόφαση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ να αποχωρήσουν πέρυσι ως εργαζόμενα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, συμφωνήθηκε μια αναθεώρηση 12 μηνών, διευκρινίζει η απόφαση.

Η νέα αυτή ανακοίνωση γίνεται μετά από από συνομιλίες μεταξύ του Δούκα του Σάσεξ και των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Οι στρατιωτικοί, Κοινοπολιτειακοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι που επιστρέφουν στον έλεγχο της Βασίλισσα είναι μεταξύ άλλων το Βασιλικό Ναυτικό, η ένωση ράγκμπι, το Βασιλικό Εθνικό Θέατρο και η Ένωση Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του, η σύζυγος Μέγκαν Μαρκλ και ο γιος του Άρτσι, κατοικούν στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια από πέρυσι αφού ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα, σε μια προσπάθεια να ζήσουν μια προσωπικά και οικονομικά ανεξάρτητη ζωή.

