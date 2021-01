Η 24χρονη κόρη της Μαντόνα, Λούρδη, έγινε την Παρασκευή επισήμως μέλος του Instagram και ήδη μετρά πάνω από 46.000 followers.

Ωστόσο, δεν χρησιμοποίησε για avatar κάποια δική της φωτογραφία, αλλά εκείνη της Μισέλ Βισάζ από το RuPaul's Drag Race, η οποία είναι φανατική θαυμάστρια της Μαντόνα.

Στην πρώτη της ανάρτηση, δημοσίευσε μια σέξι πόζα της από την φωτογράφιση για τη διαφημιστική καμπάνια που έκανε πρόσφατα σε συνεργασία με την Parade x Juicy Couture.

Προς το παρόν, η Λούρδη δεν ακολουθεί κανέναν, ούτε καν την διάσημη τραγουδίστρια μητέρα της, αλλά ήδη έχει μπει στη διαδικασία να απαντά στα σχόλια των φανς της και μάλιστα με αρκετά δηκτικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, όταν κάποιος χρήστης τής έγραψε πως περιμένουν το «ντεμπούτο της στο τραγούδι», η 24χρονη απάντησε: «Θα τραγουδήσω στην κηδεία σου».

Κάποιος άλλος σχολίασε, «Όχι κι εσύ thirst trapping [σ.σ. τύπος ανάρτησης στα social media που προορίζεται να δελεάσει σεξουαλικά]... τι θα σκεφτεί η μαμά σου», η Λούρδη απάντησε: «Ξέρει η μαμά σου ότι δεν πλένεις τον κ@@ο σου;».

madonna’s daughter lourdes got instagram and the comments have me GONE dkdhdjdhshshhsjs pic.twitter.com/TFkPJw7Qxo