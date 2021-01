Αποχωρεί από το Twitter o γνωστός ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν μετά τον σάλο που ξέσπασε για την καταγωγή της συζύγου του, Χιλάρια.

«Το Twitter είναι ένα πάρτι όπου όλοι ουρλιάζουν», διαβάζει κάποιος στην τελευταία ανάρτηση του ηθοποιού. «Όχι και τόσο πάρτι. Αντίο για τώρα», συμπληρώνει. «Όμως είναι ΟΚ όταν είσαι εσύ αυτός που ουρλιάζει», απάντησε χρήστης της πλατφόρμας στον ηθοποιό, ενώ άλλοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους «που πρέπει να το κάνει αυτό».

Τον περασμένο μήνα οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στράφηκαν κατά της Χιλάρια Μπάλντουιν κατηγορώντας της ότι προσποιείται ισπανική προφορά ενώ αμφέβαλαν και για το ότι ο τόπος γέννησής της ήταν η Μαγιόρκα.

Παράλληλα εμφανίστηκαν χρήστες που υποστήριζαν πως ήταν συμμαθητές της στο σχολείο στις ΗΠΑ. Η ίδια υποστήριζε πως βρέθηκε στις ΗΠΑ στην ηλικία των 19 ετών για σπουδές. Η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram ανέφερε πως γεννήθηκε στη Βοστώνη και μεγάλωσε περνώντας χρόνο της μαζί με την οικογένειά της ανάμεσα στη Μασαχουσέτη και στην Ισπανία. Σύμφωνα με την ίδια οι γονείς της ζουν ακόμη εκεί «και εγώ διάλεξα να μένω εδώ, στις ΗΠΑ».

Twitter is like a party where everyone is screaming.

Not much of a party.

Goodbye for now.