Το Facebook έκλεισε τη σελίδα του διάσημου Αυστραλού σεφ Πιτ Έβανς, λόγω επανειλημμένων δημοσιεύσεων παραπληροφόρησης για τον κορωνοϊό.

Ο Έβανς, που είχε περίπου 1,5 εκατομμύριο followers, διέδιδε θεωρίες συνωμοσίας για τον κορωνοϊό και τα εμβόλια. Πριν από αυτή την κίνηση, το Facebook είχε «κατεβάσει» αναρτήσεις του που θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν παραπληροφόρηση. Όμως τώρα αποφασίστηκε να «κατέβει» η σελίδα του.

«Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να δημοσιεύει παραπληροφόρηση για τον κορωνοϊό, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σωματική βλάβη ή (θεωρίες) για τα εμβόλια που έχουν καταρριφθεί από τους ειδικούς της δημόσιας υγείας», ανέφερε το Facebook, συμπληρώνοντας ότι η σελίδα έκλεισε λόγω «επανειλημμένων παραβιάσεων» της πολιτικής του.

Ο Έβανς είχε δημοσιεύσει πλειάδα θεωριών που είχαν καταρριφθεί, για τη σοβαρότητα του ιού, τη χρήση μάσκας και τα εμβόλια, όπως και εσφαλμένους ισχυρισμούς για το δίκτυο 5G.

Ο σεφ έγινε διάσημος μέσα από το σόου μαγειρικής στην Αυστραλία «My Kitchen Rules», στο οποίο ήταν κριτής για δέκα σεζόν. Ο λογαριασμός του στο Instagram- το οποίο ανήκει στο Facebook- παραμένει ενεργός και έχει 278.000 followers.

Σε ανάρτησή του εξέφρασε τη χαρά του γιατί είναι «ένας από τους καταλύτες στη συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα... την ελευθερία της έκφρασης». Πολλοί φαν του εξέφρασαν εκνευρισμό για την απόφαση του Facebook.

Οι επικριτές του Έβανς ζητούσαν εδώ και καιρό να του κλείσει το Facebook τη σελίδα, για διάδοση ψευδών πληροφοριών. Πριν από την πανδημία, φορείς υγείας είχαν επικρίνει τον σεφ επειδή προωθούσε την ψευδοεπιστήμη για δίαιτες και θεραπείες για τον καρκίνο.

Φέτος, ο σεφ απέκτησε περισσότερους followers και κάποιοι διαδηλωτές επικαλέστηκαν τα βίντεο του Έβανς ως έμπνευση για τη συμμετοχή τους σε διαμαρτυρίες κατά του lockdown σε πόλεις όπως η Μελβούρνη.

Τον Απρίλιο επιβλήθηκε πρόστιμο στην εταιρεία του από τις ρυθμιστικές αρχές της Αυστραλίας, για την πώληση συσκευής για 11.300 δολάρια, που εκείνος ισχυριζόταν ότι μπορεί να θεραπεύσει τον «κορωνοϊό της Γουχάν».

Όμως, οι μπελάδες του στα social media δεν είχαν σχέση μόνο με την πανδημία. Τον προηγούμενο μήνα έχασε αρκετές χορηγίες, όταν δημοσίευσε ένα meme με νεοναζιστικό σύμβολο. Μετά τις αντιδράσεις, ζήτησε συγγνώμη από «όποιον παρεξήγησε» την ανάρτηση.

Τα βιβλία μαγειρικής του αποσύρθηκαν από μεγάλα καταστήματα έπειτα από αυτή την ανάρτηση και η εκδοτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι τερματίστηκε το συμβόλαιο μαζί του. Επίσης, απολύθηκε από την επόμενη σεζόν του σόου «I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here».

Με πληροφορίες από BBC

