Τα γυρίσματα για το reunion που θα κάνουν τα «Φιλαράκια» αναμένεται τελικά να γίνουν τον Μάρτιο, σύμφωνα με τον Μάθιου Πέρι.

Τα σχέδια για την πολυαναμενόμενη επανένωση του αγαπημένου καστ μπήκαν στον «πάγο» εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. «Το reunion του "Friends" προγραμματίζεται εκ νέου για τις αρχές Μαρτίου. Φαίνεται πως έρχεται γεμάτη χρονιά. Και έτσι μου αρέσει!», έγραψε στο Twitter ο «Τσάντλερ» της διάσημης παρέας.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!