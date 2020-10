Η Adele αστειεύτηκε με τα κιλά που έχασε πρόσφατα, ενώ ενημέρωσε τους φαν της ότι το άλμπουμ της δεν έχει ολοκληρωθεί, παρουσιάζοντας το Saturday Night Live.

«Ξέρω ότι δείχνω πραγματικά, πραγματικά διαφορετική από την τελευταία φορά που με είδατε», είπε η 32χρονη. «Αλλά στην πραγματικότητα, λόγω όλων των περιορισμών για τον κορωνοϊό... έπρεπε να ταξιδέψω χωρίς πολλά βάρη και μπορούσα να έρθω μόνο η μισή», αστειεύτηκε. «Αυτό είναι το μισό που διάλεξα», συμπλήρωσε.

Η σταρ παραδέχθηκε ότι ήταν πολύ φοβισμένη επειδή έπρεπε να τραγουδήσει αλλά και να παρουσιάσει ταυτόχρονα το Saturday Night Live. «Προτιμώ να βάλω κάποιες περούκες, να πιω ένα ποτήρι κρασί- ή έξι- και να δω τι θα συμβεί», είπε.

Παρόλα αυτά, τραγούδησε κατά τη διάρκεια του σόου. Η Adele θυμήθηκε και την πρώτη της εμφάνιση στο Saturday Night Live, πριν από 12 χρόνια. «Έκανα ένα γκεστ το 2008 και τα υπόλοιπα είναι ιστορία», είπε. Εκείνο το επεισόδιο είχε κάνει ρεκόρ 14 ετών στην τηλεθέαση και εκτόξευσε τη φήμη της Adele.

«Πάντα είμαι νευρική όταν εμφανίζομαι live στην τηλεόραση- και απόψε ειδικότερα- επειδή βρίζω. Και επειδή είμαι Βρετανίδα, προσπερνάω τις "μέτριες" (βρισιές) και πηγαίνω αμέσως στις χειρότερες», είπε ακόμη μεταξύ άλλων η σταρ. Μεταξύ άλλων, στα σκετς της εκπομπής η Adele υποδύθηκε μια διαγωνιζόμενη στο ριάλιτι The Bachelor.

