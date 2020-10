Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε, μέσω των social media, ότι υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση καρδιάς αλλά διαβεβαίωσε ότι νιώθει «φανταστικά».

Ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες του τόσο από το κρεβάτι του νοσοκομείου, όσο και από τις βόλτες του στο Κλίβελαντ αφού ήδη έχει αρχίσει να περπατά ξανά.

«Χάρη στην ομάδα στην Κλινική Κλίβελαντ, έχω μια νέα αορτική βαλβίδα, μαζί με την νέα πνευμονική βαλβίδα μου από την προηγούμενη επέμβαση. Νιώθω φανταστικά και ήδη περπατάω στους δρόμους του Κλίβελαντ, απολαμβάνοντας τα εκπληκτικά αγάλματά σας. Ευχαριστώ κάθε γιατρό και νοσηλευτή στην ομάδα μου», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σβαρτσενέγκερ.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA