Το κινηματογραφικό franchise «Fast & Furious» θα τελειώσει οριστικά μετά από δυο ακόμη ταινίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Τζάστιν Λιν θα σκηνοθετήσει την δέκατη και ενδέκατη ταινία της σειράς, μετέδωσαν Deadline και Variety.

Η ένατη ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2021, έχοντας καθυστερήσει κατά ένα χρόνο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η σειρά ταινιών δράσης ξεκίνησε το 2001 με το «The Fast and the Furious» και πρωταγωνιστές του Βιν Ντίζελ, Μισέλ Ροντρίγκεζ και Πολ Γουόκερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2013 σε τροχαίο, μαζί με έναν φίλο του και οδηγό του αυτοκινήτου.

Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Vin Diesel, Paul Walker και ο σκηνοθέτης Justin Lin στην πρεμιέρα του '«Fast and Furious 4», το 2009. EPA/M. LIBERΤ

Έκτοτε έχει συνεχιστεί με οκτώ ακόμη σίκουελ, ένα spin-off και μια τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων. Μαζί με το περσινό «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» έχει αποφέρει έσοδα 5,7 δισεκ. δολαρίων παγκοσμίως.

Το «Furious 7», που κυκλοφόρησε το 2015, είναι μέχρι στιγμής η πιο επιτυχημένη ταινία της σειράς, με έσοδα 1,5 δισεκ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Deadline, οι δυο τελευταίες ταινίες ενδέχεται να αφηγούνται «μια μεγάλη ιστορία» που θα ενώνει όλα τα παλαιότερα μέλη του καστ.

Ο Πολ Γουόκερ σκοτώθηκε στις 30 Νοεμβρίου το 2013, σε τροχαίο, πριν τελειώσουν τα γυρίσματα για το «Μαχητές των Δρόμων 7», που ολοκληρώθηκαν με τη βοήθεια των αδερφών του Cody και Caled. Το τραγούδι «See you again» του Wiz Khalifa προστέθηκε στο soundtrack της ταινίας, ως αφιέρωμα στον Πολ Γουόκερ.

Πώς έγινε διαρκείας και τόσο κερδοφόρο

Όταν κυκλοφόρησε το «The Fast and the Furious» το 2001, ελάχιστοι περίμεναν να γίνει παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία.

Η ιστορία ενός μυστικού αστυνομικού που διεισδύει στην ομάδα ενός εγκληματία οδηγού αγώνων, προκειμένου να σταματήσει τους πειρατές των φορτηγών, μπορεί να έκανε τεράστια επιτυχία στο κινηματογραφικό κοινό ωστόσο έγινε αντικείμενο έντονης αρνητικής κριτικής.

«Το "The Fast and the Furious" μετά βίας ανταποκρίνεται στον τίτλο του», είχε γράψει τότε το Entertainment Weekly, με την Washington Post να σχολιάζει «"Επαναστάτης χωρίς αιτία" χωρίς αιτία».

Στο «2 Fast 2 Furious» επέστρεψε ο Πολ Γουόκερ αλλά χωρίς τον Βιν Ντίζελ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζον Σίνγκλετον και το 2006 ακολούθησε η ταινία «The Fast and the Furious: Tokyo Drift». Ωστόσο ήταν το «Fast & Furious» του 2009 εκείνο που έβαλε τις βάσει για την μετέπειτα εξέλιξη της σειράς στη φόρμουλα των ταινιών Τζέιμς Μποντ.

Ο Ντουέιν Τζόνσον έγινε μέλος της ομάδας στο πέμπτο «Fast & Furious», που ανακηρύχθηκε -από φαν και κριτικούς- η καλύτερη (και πιο επιτυχημένη εισπρακτικά) του franchise ως τότε.

Στο «Fast Five» (2011) εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον ως Λουκ Χομπς και ακολούθησε το «Fast & Furious 6» του 2013. Το «Fast & Furious 7» κυκλοφόρησε το 2015, αν και η πρεμιέρα του επισκιάστηκε από τον τραγικό θάνατο του Πολ Γουόκερ σε τροχαίο.

Το F8 του 2017, γνωστό ως «The Fate of the Furious» σύστησε την Σαρλίζ Θερόν στο ρόλο μιας ολοκαίνουργιας αντιπάλου, ενώ στο περσινό «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» ο χαρακτήρας του Τζόνσον επιδόθηκε σε μια νέα κόντρα με τον Ντέκαρντ Σο, που υποδύεται ο Τζέισον Στέιθαμ.



Μέσα στα χρόνια, στις ταινίες έχουν εμφανιστεί πολλοί διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ μεταξύ άλλων οι Γκαλ Γκαντότ, Έλεν Μίρεν αλλά και ο ράπερ Ludacris.

Η σειρά ταινιών επεκτάθηκε επίσης στο Netflix όπου έγινε κινούμενα σχέδια αλλά και βιντεοπαιχνίδι.

Το «Fast & Furious 9» ή απλώς F9 επρόκειτο να κυκλοφορήσει τους κινηματογράφους τον περασμένο Απρίλιο αλλά θα καθυστερήσει 11 μήνες λόγω της πανδημίας. Η ταινία, που γυρίστηκε σε Λονδίνο, Εδιμβούργο, Τζόρτζια και Ταϊλάνδη, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2021.

Με πληροφορίες από BBC

