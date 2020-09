Το Keeping Up with the Kardashians φτάνει στο τέλος του, καθώς μετά από 14 χρόνια και 20 σεζόν, Τζένερ και Καρντάσιαν αποχαιρετούν το ριάλιτι, ανακοίνωσε η οικογένεια.

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε μια συναισθηματική ανακοίνωση στο Instagram εκ μέρους της μητέρας τους, Κρις Τζένερ, των αδερφών της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, Κλόε Καρντάσιαν, Κάιλι Τζένερ, Κένταλ Τζένερ και Ρομπ Καρντάσιαν, και του πρώην της Κόρτνεϊ, Σκοτ Ντίσικ.





«Στους καταπληκτικούς φανς μας- Με βαριά καρδιά πήραμε την απόφαση ως οικογένεια να πούμε αντίο στο Keeping Up with the Kardashians», ξεκινά η ανακοίνωση.

«Μετά από 14 χρόνια, 20 σεζόν, εκατοντάδες επεισόδια και αμέτρητα spin-off σόου, νιώθουμε παραπάνω από ευγνώμονες απέναντι σε όλους σας που μας παρακολουθήσατε όλα αυτά τα χρόνια- σε καλές εποχές, σε άσχημες, στη χαρά, τα δάκρυα και τις πολλές σχέσεις και παιδιά. Θα έχουμε για πάντα στην καρδιά μας τις υπέροχες αναμνήσεις και τους αμέτρητους ανθρώπους που συναντήσαμε στο δρόμο μας».

Η οικογένεια ευχαριστεί «τους χιλιάδες ιδιώτες και επιχειρήσεις που υπήρξαν κομμάτι της εμπειρίας και, κυρίως, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ράιαν Σίκρεστ που πίστεψε σε εμάς, το E! που ήταν συνεργάτης και την ομάδα παραγωγής, που πέρασε αμέτρητες ώρες καταγράφοντας τις ζωές μας».

«Χωρίς το Keeping Up with The Kardashians, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ που είμαι. Νιώθω τόσο ευγνώμων απέναντι σε όλους όσοι το παρακολούθησαν και στήριξαν εμένα και την οικογένειά μου αυτά τα τελευταία 14 απίστευτα χρόνια», έγραψε η 39χρονη Κιμ. «Το σόου μάς έκανε αυτούς που είμαστε και πάντα θα νιώθω υπόχρεη σε όποιον έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση της καριέρας μας και την αλλαγή στις ζωές μας για πάντα», κατέληξε.

Το σόου έκανε πρεμιέρα το 2006 και ακολουθούσε την διάσημη οικογένεια στα σκαμπανεβάσματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, παρακολουθώντας από κοντά τις σχέσεις, τους χωρισμούς, τα διαζύγια, τις γεννήσεις, την δημιουργία πολλών επιχειρήσεων αλλά και την μετάβαση φύλου της Κέιτλιν Τζένερ.

Η 41χρονη Κόρτνεϊ και η 36χρονη Κλόε αναδημοσίευσαν την ανακοίνωση στους δικούς τους λογαριασμούς.

«Θα μαζέψω τις σκέψεις μου και θα τις μοιραστώ σε λίγο», έγραψε η Κόρτνεϊ, που έχει δυο γιους και μια κόρη με τον πρώην της, Σκοτ Ντίσικ, και το KUWTK κατέγραψε τις γεννήσεις και των τριών παιδιών τους. Ωστόσο, κράτησε αποστάσεις από την τελευταία σεζόν σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την προσωπική της ζωή.

«Νιώθω ευγνώμων απέναντι σε όσους μας στήριξαν. Είμαι πολύ συγκινημένη για να εκφραστώ όπως θα ήθελα. Η αλλαγή είναι δύσκολη αλλά κάποιες φορές απαραίτητη. Σας αγαπώ όλους και σας ευχαριστώ για τις αναμνήσεις», έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Album dropping 2021 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Khloé (@khloekardashian) στις 16 Ιούλ, 2020 στις 8:39 μμ PDT

Το E! σχολίασε σχετικά με το τέλος του σόου πως σέβεται την απόφαση της οικογένειας να ζήσουν τις ζωές τους εκτός κάμερας.

Η τελευταία σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Σεπτεμβρίου και το φινάλε του ριάλιτι θα προβληθεί στις αρχές του 2021.