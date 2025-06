Ζόμπι, Pixar και Σοφία Λόρεν από αύριο στους κινηματογράφους

To 28 Years Later σηματοδοτεί την εκκίνηση μιας νέας τριλογίας από τους Ντάνι Μπόιλ και Άλεξ Γκάρλαντ, μεταφέροντάς μας στη Σκωτία, σε αυτάρκες κι απομονωμένο νησί που επικοινωνεί με την στεριά μέσω μονοπατιού διαθέσιμου λίγες ώρες τη μέρα, ανάλογα με τις διαθέσεις της άμπωτης.

Γυρίστηκε με πειραγμένη (και ενισχυμένη) κάμερα i-phone και το μόνο που μπορούμε να πούμε για αυτό, λόγω εμπάργκο στις κριτικές, είναι ότι πρόκειται για μια πιο θετική ταινία σε σχέση με τον κατάμαυρο προκάτοχό του.

Επιστρέφει και η Pixar με τον Elio, minor προσθήκη στον κανόνα της εταιρείας μεν, βάζει κάτω την πλειονότητα της φιλμογραφίας των ανταγωνιστών της δε. Από μια παρεξήγηση, ένα νεαρό παιδί που αναζητά αντίδοτο στη μοναξιά του στο διάστημα, θεωρείται ηγέτης της Γης από ένα διαγαλαξιακό συμβούλιο. Μάλλον η καλύτερη πρόταση για το οικογενειακό κοινό αυτή την περίοδο.

Facebook Twitter Τo Boy on a Dolphin με τη Σοφία Λόρεν ήταν η πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που πραγματοποίησε γυρίσματα στη χώρα μας. Φωτ.: Getty Images/ Ideal Image

Συνεχίζουμε με δυο ισπανικά θρίλερ. Το Undercover, στο οποίο εμφανίζεται ο συνήθης ύποπτος των ελληνικών θερινών σινεμά Λουίς Τοσάρ, αφορά τη διείσδυση μιας υπαλλήλου των μυστικών υπηρεσιών στους κόλπους εξτρεμιστικής οργάνωσης. Λιγότερο συνηθισμένο είναι το concept του Τhe Other Way Around του Χονάς Τρουέμπα, που θέλει ζευγάρι να αποφασίζει να χωρίσει μετά από πολυετή σχέση και να το γιορτάζει με ένα…πάρτι χωρισμού.

Στο μέτωπο των επανεκδόσεων, τρεις επιλογές προστίθενται αυτή την εβδομάδα στο προγραμματισμό των θερινών σινεμά. Τo Boy on a Dolphin με τη Σοφία Λόρεν ήταν η πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που πραγματοποίησε γυρίσματα στη χώρα μας, το Alphaville του Ζαν-Λικ Γκοντάρ εφάρμοσε τους κώδικες του νουάρ στο είδος της επιστημονικής φαντασίας και επηρέασε ουκ ολίγες ταινίες στη συνέχεια, ενώ η Νύχτα των Σαλτιμπάγκων είναι μία ελάχιστα προβεβλημένη ταινία της πρώτης περιόδου του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν.