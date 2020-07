Η Βίβιαν Γουέστγουντ ντύθηκε «καναρίνι» και μέσα από ένα τεράστιο κλουβί, το οποίο βρισκόταν στον αέρα, έξω από το Old Bailey στο Λονδίνο, διαμαρτυρήθηκε κατά της έκδοσης του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ.

Η 79χρονη Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας φόρεσε ένα κίτρινο κοστούμι συμβολικά για τα καναρίνια, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι ανθρακωρύχοι για να ανιχνεύουν δηλητηριώδη αέρια. «Αν το καναρίνι πέθαινε, όλοι έβγαιναν έξω. Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι σε ένα κλουβί και πρέπει να βγει. Μην τον εκδώσετε στην Αμερική», ανέφερε.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι το καναρίνι στο κλουβί, που έχει παγιδευτεί από ένα μεγάλο δίχτυ μακριά από το φως του ήλιου. Η σύλληψή του ήταν στημένη. Για το υπόλοιπο της ζωής του θα γίνει σύμβολο του τι θα σου συμβεί όταν τολμάς να αποκαλύψεις την αλήθεια. Το να λες την αλήθεια δεν είναι έγκλημα», εξήγησε στους δημοσιογράφους.

Vivienne Westwood’s just been winched into the air in a giant cage outside the Old Bailey. She’s protesting against Julien Assange’s extradition hearings, which start up again in Sept.



“I am Julien Assange. I am the canary in the cage!” @LBC pic.twitter.com/uS1OjZGSJj