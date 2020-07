Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον γιόρτασαν τα γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ, που έγινε επτά ετών, δίνοντας στη δημοσιότητα δυο καινούργιες φωτογραφίες του.

Και στις δυο φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από την μητέρα του, ο μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας εμφανίζεται χαμογελαστός να κοιτάζει προς την κάμερα.

Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ είχε φωτογραφίσει ξανά τον γιο της νωρίτερα μες στο μήνα και είναι πιθανό τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα να τραβήχτηκαν στο σπίτι τους, στο Νόρφολκ.

Το Παλάτι του Κένσιγκτον σχολίασε πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ είναι «κατενθουσιασμένοι» που μοιράζονται τις φωτογραφίες.

Sharing a 📸 taken by The Duchess ahead of Prince George’s seventh birthday tomorrow! 🎈 pic.twitter.com/GLPBoVsuYZ

Thank you everyone for your very kind wishes on Prince George’s birthday today! 🎂 🎈 pic.twitter.com/L7dQDtQfaN