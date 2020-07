Ανθρώπινο πτώμα εντοπίστηκε στη λίμνη της Καλιφόρνιας όπου πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό της ηθοποιού του Glee, Νάγια Ριβέρα.

Προς το παρόν οι Αρχές της κομητείας Βεντούρα δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι ανήκει στη Ριβέρα, ενώ συνέντευξη Τύπου αναμένεται να δοθεί αργότερα σήμερα στο σημείο.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake