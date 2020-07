View this post on Instagram

Στο DOWN TOWN που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή, 5 Ιουλίου, μαζί με τον Φιλελεύθερο 🔹Ο ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ εμπιστεύεται το Down Town για την πιο προσωπική συνέντευξη της ζωής του: «Δεν φοβήθηκα ποτέ γι’ αυτό που είμαι! Ούτε ένιωσα ποτέ διαφορετικός!» 🔹ΑΚΟΜΑ: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Αννίτα Σαντοριναίου, Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Χωμενίδης, Αλέξια, Νατάσσα Μποφίλιου, Λουκάς Φουρλάς, Σώτη Τριανταφύλλου, Γιάννης Ζουγανέλης, Ευρυδίκη, Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Αύγουστος Κορτώ, Νιόβη Χαραλάμπους, Λία Λαπίθη, Κώστας Σιλβέστρος μιλούν για διαφορετικότητα, διακρίσεις, αποδοχή και ίσα δικαιώματα. 🔹🔹Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης της ACCEPT ΛΟΑΤΙ ΚΥΠΡΟΥ με τη στήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου