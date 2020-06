Oι Coldplay, Σακίρα, Μάιλι Σάιρους, Τζάστιν Μπίμπερ, Ντουέιν Τζόνσον είναι μεταξύ των αστέρων από το χώρο της παγκόσμιας τέχνης που έσπευσαν σήμερα να βοηθήσουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συγκέντρωση πόρων, με στόχο ένα εμβόλιο εναντίον της Covid-19.

Διασημότητες της μουσικής, του κινηματογράφου, του αθλητισμού ή της μόδας δίνουν το παρόν σε μια διαδικτυακή συναυλία που στοχεύει στη χρηματοδότηση της έρευνας για τη δημιουργία του εμβολίου κατά του νέου κορωνοϊού και τη διάθεσή του στους φτωχότερους πληθυσμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Say hello to our amazing host, Dwayne Johnson @therock ! The Global Goal: Unite For Our Future Concert is happening NOW! #GlobalGoalUnite pic.twitter.com/bA5fRiBkiw

Οικοδεσπότης της εκδήλωσης είναι ο ηθοποιός Ντουέιν Τζόνσον. Θα συμμετάσχουν, επίσης, η Σάλμα Χάγιεκ, η Σαρλίζ Θερόν, ο Φόρεστ Ουίτακερ. Η Μελίντα Γκέιτς και ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους έχουν επίσης εμπλακεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την εκδήλωση, σε συνεργασία με την οργάνωση Global Citizen, ενώ συνολικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 40 κυβερνήσεις βοήθησαν στην προετοιμασία.

Η φον ντερ Λάιεν έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα, ανακοινώνοντας ότι έλαβε σήμερα 6,15 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 4,9 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Κομισιόν.

«Δεν θα μπει ένα τέλος σε αυτήν την πανδημία παρά μόνο όταν τελειώσει παντού», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόλις ξεκίνησε η διαδικτυακή εκδήλωση.

€6,15 billion!!



Many, many thanks to all who contributed!



This amazing pledging marathon is a touching & tangible moment of unity between citizens, governments, philanthropists, health organisations and business leaders. #UnitedAgainstCoronavirus | #GlobalGoalUnite pic.twitter.com/YbrkG85YUo