Στην ηλικία που οι περισσότεροι θεατρικοί ηθοποιοί τελειοποιούνται στον Βασιλιά Ληρ, ο 81χρονος Ίαν ΜακΚέλεν θα ξανασυστηθεί με τον, ίσως διασημότερο, ρόλο του Σαίξπηρ, εκείνον του Άμλετ.

Ο ΜακΚέλεν, ο οποίος για πρώτη φορά ερμήνευσε το ρόλο του πρίγκιπα της Δανιμαρκίας πριν από μισό αιώνα, αποκάλυψε τις προθέσεις του στα social media του: «Νιώθω τυχερός που δουλεύω ξανά, χάρη στην αισιοδοξία που εμπνέει του Μπιλ Κενράιτ και την πρόκληση του Σον Ματίας να ξανα-εξετάσω τον Άμλετ, 50 χρόνια από την πρώτη μου φορά. Οπότε, τώρα θα συναντηθούμε ξανά. Δεν ξέρω το πότε, όμως ξέρω το πού: Στο Theatre Royal του Γουίνδσορ» έγραψε στο Twitter ο πολύπειρος ηθοποιός, o οποίος θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ηθοποιούς θεάτρου στη Βρετανία, αλλά έχει παίξει και σε μπλοκμπάστερ, από τον «Άρχοντ των Δαχτυλιδιών» μέχρι το «X-Men».

I feel lucky to be working again, thanks to Bill Kenwright's inspiring optimism and Sean Mathias's invitation to re-examine Hamlet, 50 years on from my first go. So now we will meet again. Don't know when but do know where – Theatre Royal Windsor! https://t.co/n89gXXLDgL