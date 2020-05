Η Τέιλορ Σουίφτ κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «ρίχνει λάδι» στη φωτιά του ρατσισμού και της ανωτερότητας της λευκής φυλής μετά από tweets που έστειλε ο πρόεδρος με τα οποία φέρεται να απειλεί για βία κατά των διαδηλώσεων που προκάλεσε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ.

Σε ένα tweet που δημοσιεύθηκε αργά την Πέμπτη το βράδυ, ο Τραμπ αποκάλεσε τους διαδηλωτές «κακοποιούς» που «αμαυρώνουν τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ», προσθέτοντας: «Σε οποιαδήποτε δυσκολία θα αναλάβουμε τον έλεγχο, αλλά, όταν ξεκινά η λεηλασία, ξεκινούν και οι πυροβολισμοί» .

Η Σουίφτ έγραψε την Παρασκευή στους 86 εκατομμύρια οπαδούς της: «Αφού πυροδοτείς τις πυρκαγιές της λευκής υπεροχής και του ρατσισμού σε ολόκληρη την προεδρία σου, έχεις το θράσος να προσποιείσαι ηθική ανωτερότητα πριν απειλήσεις με βία; Δεν θα σε ψηφίσουμε τον Νοέμβριο», πρόσθεσε.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump