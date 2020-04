Πέθανε σε ηλικία 33 ετών η Ashley Mattingly, πρώην Playmate του Playboy, βάζοντας τέλος στη ζωή της.

Ο αδερφός και η αδερφή της δήλωσαν στο περιοδικό People πως η Ashley, που ήταν Μις Μάρτιος στο Playboy το 2011, αυτοκτόνησε και άφησε σημείωμα, χωρίς να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες. Την είδηση του θανάτου της μετέδωσε πρώτο το TMZ.

Η Ashley βρέθηκε μέσα στο σπίτι της, χωρίς τις αισθήσεις της, όταν φιλικό της πρόσωπο ειδοποίησε την αστυνομία να ελέγξει αν είναι καλά, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής, ανέφεραν τα αδέρφια της, William και Christy.

«Η Ashley μετακόμισε πιο κοντά στο σπίτι πριν από δυο χρόνια και ζούσε στο Όστιν. Μάλλον δεν είναι μυστικό πως πάλευε με τον εθισμό στο αλκοόλ και την κατάχρηση ουσιών, αλλά ήθελε και προσπαθούσε να γίνει καλύτερα», ανέφεραν τα αδέρφια της.

Η οικογένειά της υποστηρίζει πως η καραντίνα, που επιβλήθηκε λόγω κορωνοϊού, λειτούργησε αρνητικά στην ψυχολογία της, που φέρεται να ήταν ήδη επιβαρυμένη, ενώ πρόσφατα είχε υιοθετήσει ένα κουτάβι 9 μηνών για «να την βοηθά να διαχειρίζεται την μοναξιά της».

«Την αγαπάμε μέσα από το κουτάβι της, που υιοθέτησε πρόσφατα για να ξεπεράσει αυτούς τους δαίμονες», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση η οικογένεια. «Η αστυνομία μάς είπε πως έχουν σημειώματα, τα οποία άφησε πίσω της και έχουμε μεγάλη αγωνία να τα διαβάσουμε. Θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις ανιψιές της, που αγαπούσε πολύ και πάντα σκεφτόταν όσο μακριά και αν βρισκόταν, τον δίδυμο αδερφό της, τις δυο αδερφές της και τους αμέτρητους φίλους και συγγενείς. Ελπίζουμε η ιστορία της να ευαισθητοποιήσει περισσότερο σχετικά με την αυτοκτονία και την πρόληψή της», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο δίδυμος αδερφός της, Billy, την αποχαιρέτισε με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook, χαρακτηρίζοντάς την «ρόκσταρ» και «βασίλισσα της ομορφιάς», ενώ η αδερφή της, Christy Deweese, σχολίασε: «Επιεδή δεν μπορώ να βρω λέξεις, απλώς αφήνω αυτό εδώ. Σε αγαπώ και θα μου λείπεις κάθε μέρα. Πέτα ψηλά αδερφούλα μου, ξέρω πως είσαι ο πιο όμορφος άγγελος στον παράδεισο!».

Η Carrie Stevens, επίσης πρώην playmate, δημοσίευσε μια παλιά τους φωτογραφία μαζί με τον Χιου Χέφνερ. «Είμαι συντετριμμένη», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter. «Η φίλη μου Ashley έβαλε τέλος στη ζωή της. Αν παλεύετε με κάτι τέτοιο, ζητήστε βοήθεια. Ήταν μόνο 33 ετών».

I am devastated. My friend #ashleymattingly took her own life. If you are struggling please reach out for help. She was only 33 RIP #playmatesister 😢😢😢 pic.twitter.com/P560nV73Ap