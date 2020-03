Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον κάλεσαν τους πολίτες να φροντίσουν την ψυχική τους υγεία στη διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού.

«Οι τελευταίες λίγες εβδομάδες προκάλεσαν ανησυχία και αναστάτωση σε όλους. Πρέπει να διαθέσουμε χρόνο για να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να βρούμε τρόπους να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία», αναφέρουν σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του Ανακτόρου του Κένσινγκτον στο Twitter.

«Κάνοντας απλά βήματα κάθε μέρα μπορούμε όλοι να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τους καιρούς που έρχονται».

The last few weeks have been anxious and unsettling for everyone. We have to take time to support each other and find ways to look after our mental health.



By taking simple steps each day we can all be better prepared for the times ahead.