Πέθανε η Αμερικανίδα μαθηματικός, Κάθριν Τζόνσον, η μαύρη επιστήμονας της NASA της οποίας η ζωή και το έργο άνοιξε δρόμους όχι μόνο για την επιστήμη, αλλά και στον αγώνα για φυλετική ισότητα.

Γεννημένη τον Αύγουστο του 1918, κατάφερε να σπουδάσει μαθηματικά στο Κολέγιο της Δυτικής Βιρτζίνια και να εργαστεί στη NASA. Κόντρα στα εμπόδια που συνεπαγόταν τόσο το φύλο της όσο και το χρώμα του δέρματός της στην Αμερική των μέσων του περασμένου αιώνα, ήταν εκείνη που με τους ακριβείς υπολογισμούς της σχετικά με τους μηχανισμούς τροχιάς, άνοιξε το δρόμο για την εκτόξευση επανδρωμένων σκαφών στο διάστημα, μεταξύ αυτών και της ιστορικής αποστολής Apollo 11 που μετέφερε τον πρώτο άνθρωπο στη Σελήνη.

Η NASA που περιγράφει την Τζόνσον ως μία από τις «πιο επιδραστικές προσωπικότητες», ανακοίνωσε το θάνατό της μέσω Twitter. «Σήμερα γιορτάζουμε τα 101 χρόνια ζωής της και τιμούμε την κληρονομιά της αριστείας που κατέρριψε τα φυλετικά και κοινωνικά εμπόδια» αναφέρεται στην ανάρτηση.

We're saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers: https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW