Ο βαθύπλουτος και ταλαντούχος Τζάστιν Μπίμπερ βοηθά συχνά φανς του που το έχουν ανάγκη, με όποιο τρόπο μπορεί κάθε φορά - με προβολή του έργου τους αλλά και οικονομικά.

Χωρίς να χάσει ούτε αυτή την φορά ευκαιρία, κατά τη διάρκεια του σόου του MTV, Fresh Out Live, ο 25χρονος τραγουδιστής έκανε έκπληξη σε μία φαν του, την 22χρονη φοιτήτρια και ακτιβίστρια Τζούλι Κόκερ, υπογράφοντας μία επιταγή 100.000 δολαρίων στο όνομά της, για να την επιβραβεύσει για το έργο της πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας.

H Τζούλι ήταν καλεσμένη μαζί με άλλες σούπερ-φανς του Μπίμπερ στην εκπομπή, όπου εμφανίστηκε ο καλλιτέχνης. Ενώ καθόταν στο κοινό, οι παρουσιαστές την κάλεσαν στο πλατό για να γνωρίσει από κοντά τον τραγουδιστή της και της ανακοίνωσαν την δωρεά, με τον Μπίμπερ να υπογράφει live μια τεράστια επιταγή. «Θα πρέπει να την πάτε σε μια μεγάλη τράπεζα», αστειεύτηκε.

.@JustinBieber gifted this lucky fan $100,000 to support her mission for mental health advocacy when he visited the #MTVFreshOut set. pic.twitter.com/mS1PUzGKq4