Ο Ρόμπερτ Κόνραντ, που έγινε διάσημος για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά «The Wild Wild West», πέθανε σε ηλικία 84 ετών.

«Έζησε μια υπέροχη ζωή και ενώ η οικογένειά του στενοχωριέται για τον χαμό του, θα ζει για πάντα στις καρδιές τους», σχολίασε εκπρόσωπος της οικογένειας.

Γεννημένος στο Σικάγο τον Μάρτιο του 1935, ο Κόνραντ εργάστηκε σαν γαλατάς ενώ κυνηγούσε καριέρα τραγουδιστή πριν μετακομίσει το Λος Άντζελες το 1958 και κλείσει τον πρώτο μεγάλο ρόλο του στο «Hawaiian Eye»το 1959.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στο «The Wild Wild West» υποδυόμενος τον μυστικό πράκτορα James T. West, από το 1965 μέχρι το 1969.

Μετά την επιτυχία της σειράς, εμφανίστηκε σε άλλα τηλεοπτικά σόου ανάμεσά τους τα «The D.A., Assignment: Vienna», «Centennial» και «Baa Baa Black Sheep».

Επίσης έκανε καριέρα και στον κινηματογράφο, παίζοντας μεταξύ άλλων στο spin-off «More Wild Wild West» και τα «Murph the Surf», «The Lady in Red» και «Samurai Cowboy». Η τελευταία του εμφάνιση ήταν το 2002 στην ταινία «Dead Above Ground».

Ο Κόνραντ ήταν και τραγουδιστής και ηχογράφησε τραγούδια στις δεκαετίες του 1950 και 1960 με το όνομα Μπομπ.

«Υπάρχουν τρεις κύκλοι στην σοουμπίζ. Δεν σε ξέρουν, μετά σε λατρεύουν και μετά έχεις παραμείνει τόσον καιρό που σε μισούν. Τώρα τα ξεκινάω όλα από την αρχή», είχε πει το 1998, ενώ γύριζε το τότε καινούργιο σόου του «High Mountain Rangers».

Είχε 18 εγγόνια και οκτώ παιδιά, που έκανε με την πρώην συζύγους του LaVelda Fann και Joan Kenlay.