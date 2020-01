Η οικογένεια του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον δεν πρόκειται να αυξηθεί περισσότερο, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Δούκισσα του Κέιμπριτζ.

Το βασιλικό ζεύγος πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την κρίση που έχει ξεσπάσει στο Παλάτι λόγω της απόφασης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά.

Today The Duke and Duchess of Cambridge are in Bradford — one of the UK’s most diverse cities — to visit projects which support and promote community cohesion #RoyalVisitBradford pic.twitter.com/fIwSZ7W3QS — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 15, 2020

At the Khidmat Centre - who help the most vulnerable members of the community from minority ethnic backgrounds - The Duke and Duchess of Cambridge heard about the activities and workshops offered at the centre, and the organisations that they support #RoyalVisitBradford pic.twitter.com/p2MwssMknz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 15, 2020





Ο 37χρονος πρίγκιπας με την 38χρονη σύζυγό του βρέθηκαν χθες στο Khidmat Centre του Μπράντφορντ, όπου συναντήθηκαν με επικεφαλής διάφορων κοινοτήτων και συνομίλησαν με το κοινό, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως δεν θέλουν άλλα παιδιά.

Ενώ μιλούσε με έναν άντρα, που ενθουσιασμένος είπε στην Δούκισσα ότι της έστειλε ευχετήριες κάρτες μετά από κάθε γέννηση των παιδιών της, η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε ότι είναι απίθανο να γίνει ξανά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα τέταρτο παιδί. «Δεν νομίζω πως ο Ουίλιαμ θέλει άλλα», είπε χαρακτηριστικά η Κέιτ.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ ήταν ευδιάθετοι παρά το αναπάντεχο Megxit, σχολίασε ένας 20χρονος που βρέθηκε στην εκδήλωση, προσθέτοντας πως ο Ουίλιαμ «δεν άφησε να φανεί το δράμα που συμβαίνει στο παλάτι».

The Duke and Duchess of Cambridge joined a workshop with @nearneighbours — who bring together people from religiously and ethnically diverse communities across the UK to get to know each other better #RoyalVisitBradford pic.twitter.com/QCNhy7XmTu — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 15, 2020









Τα νέα σχόλια της Κέιτ για την οικογένειά τους έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες δηλώσεις της, που είχε αφήσει να εννοηθεί πως ενδεχομένως σκέφτονται να κάνουν και τέταρτο παιδί. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της περιοδείας του με τον Ουίλιαμ στην Βόρεια Ιρλανδία τον περασμένο Φεβρουάριο, η Κέιτ είχε πει πως «νιώθει το βιολογικό της ρολόι να χτυπάει» μετά την συνάντηση ενός 5 μηνών βρέφους.

Οι Ουίλιαμ και Κέιτ έχουν τρία παιδιά, τον ενός έτους πρίγκιπα Λούι, τον 6χρονο πρίγκιπα Τζορτζ και την 4χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ.