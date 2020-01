Η Florence Pugh είναι φέτος υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου αλλά από χθες έχει καταφέρει να γίνει viral για άλλο λόγο- μια ημίγυμνη φωτογραφία της στο Instagram.

Η 24χρονη Βρετανίδα ηθοποιός, που ενσαρκώνει την Έιμι στην ταινία «Little Women», αντέδρασε στα νέα πως είναι υποψήφια, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της δυο φωτογραφίες, η μια τραβηγμένη «πριν την στιγμή» και η άλλη «την στιγμή ακριβώς» που το έμαθε.

Το δεύτερο στιγμιότυπο με την αντίδρασή της δείχνει την ηθοποιό, χωρίς μπλούζα και ξαπλωμένη στο κρεβάτι, να ουρλιάζει από χαρά. Μόνο που στην φωτογραφία έχει προσθέσει δυο emojis αβοκάντο στο στήθος της, που αποκάλυψε κατά λάθος από την χαρά της.

Οι φανς της ενθουσιάστηκαν όχι μόνο με την είδηση της υποψηφιότητάς της, σπεύδοντας να την συγχαρούν, αλλά και με την αστεία της ανάρτηση στο Instagram.

«Η Florence Pugh που πόσταρε τις αντιδράσεις της για την υποψηφιότητα στα Όσκαρ είναι η χαρά που χρειαζόμαστε και μας αξίζει σήμερα», σχολίασε η δημοσιογράφος Elly Belle. Παρόμοιο ήταν και σχόλιο του Michael Cuby, που αρθρογραφεί μεταξύ άλλων στα PAPER και Teen Vogue. «Η Florence Pugh που μαθαίνει για την υποψηφιότητα στα Όσκαρ είναι η μόνη ενέργεια που χρειάζομαι σήμερα για να βγάλω την υπόλοιπη σεζόν βραβείων», έγραψε στο Twitter.

Florence Pugh finding out about her Oscar nomination is the only energy I need to get through the rest of awards season. pic.twitter.com/F1Eh0TkI6v