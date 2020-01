Ένα εκρηκτικό ξέσπασμα θυμού είχε ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, στο ATP Cup, με αποτέλεσμα να τραυματίσει κατά λάθος τον πατέρα του.

Χάνοντας το πρώτο σετ απέναντι στον Αυστραλό Νικ Κύργιο με 9-7 στο τάι μπρέικ, ο 21χρονος πρωταθλητής επέστρεψε στον πάγκο κάνοντας απότομες κινήσεις πάνω στα νεύρα του. Πλησιάζοντας επικίνδυνα τον προπονητή και πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, που εκείνη την ώρα καθόταν στον πάγκο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε να κραδαίνει την ρακέτα του και τελικά την χτύπησε με δύναμη και ταχύτητα πάνω στον πάγκο.

Το πλαίσιο του πλέγματος έσπασε και ο πατέρας του τενίστα σκίστηκε στο χέρι από ένα από τα κομμάτια που εκτοξεύτηκαν, ενώ η μητέρα του σηκώθηκε και του φώναξε από την κερκίδα για να τον ηρεμήσει. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς φαίνεται να σηκώνεται από τον πάγκο πιάνοντας το χτυπημένο χέρι του με το άλλο, ενώ απομακρύνεται ταραγμένος από τον γιο του, θέλοντας να βρεθεί σε απόσταση ασφαλείας.

Στο τρίτο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς δέχθηκε τελικά ποινή, όταν μετά από διαδοχικούς χαμένους πόντους, εκσφενδόνισε ένα μπαλάκι του τένις με την (δεύτερη) ρακέτα του.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



