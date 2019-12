Την περασμένη Κυριακή η Μαντόνα ακύρωσε ακόμη μια συναυλία της στο πλαίσιο της περιοδείας «Madame X», μόλις δυο ώρες πριν την έναρξη, εξοργίζοντας τους φανς της.

Μετά από αυτό και εφόσον η ομάδα της δεν έδωσε κάποια σχετική εξήγηση, το Twitter γέμισε από αγανακτισμένους θαυμαστές της διάσημης τραγουδίστριας για την ακύρωση που έγινε τελευταία στιγμή, με κάποιους να τονίζουν πως ταξίδεψαν για ώρες προκειμένου να την δουν.

@Madonna cancelled her concert so last minute after my sister and I just drove over 3 hours to see her. So disappointed. 💔😞👎🏻

At @Madonna in Miami. Flew here today. Now two hours before the show venue is saying the show is cancelled. I flew to Boston for her, cancelled. Flew to Miami. Cancelled. The day of. Is this true #Madonna #Miami