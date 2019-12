Ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να «σπάσουν» άλλη μια βασιλική παράδοση, επιλέγοντας φέτος αντί για την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη κάρτα, μια πιο οικολογική εκδοχή της.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, που ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα πρώτα Χριστούγεννα του 7 μηνών γιου τους Άρτσι, ευχήθηκαν φέτος σε φίλους, συγγενείς και θαυμαστές τους με έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, που είναι πιο φιλική απέναντι στο περιβάλλον.

Επίσης η κάρτα δεν δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του βασιλικού ζεύγους στο Instagram, όπως περίμεναν όλοι, αλλά σε εκείνον του Queen's Commonwealth Trust που ανέβασε το GIF στο Twitter. Στο μήνυμα έγραφε: «Μοιραζόμαστε την πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη κάρτα από τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο, τον Δούκα και την Δούκισσα του Σάσεξ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους!».

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl