Πέθανε σε ηλικία 30 ετών η Mama Cax, μοντέλο και ακτιβίστρια.

Η Cax, που το όνομά της ήταν Cacsmy Brutus, πέθανε τη Δευτέρα στο Λονδίνο, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειάς της στο Instagram. Η Cax που είχε χάσει το πόδι της μετά από από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του πνεύμονα και των οστών κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, υπήρξε ισχυρή υποστηρίκτρια της συμμετοχής των έγχρωμων και των ΑμεΑ γυναικών στη μόδα.

«Θα την υποτιμούσαμε αν λέγαμε πως ήταν μαχήτρια», ανέφερε μεταξύ άλλων η οικογένειά της. H Cax έγινε γνωστή από το μπλογκ που διατηρούσε, στο οποίο έγραψε με ευθύτητα και ειλικρίνεια για ζητήματα αναπηρίας, ενώ αναφερόταν στη μόδα, τα ταξίδια και το lifestyle.

Αργότερα απέκτησε φήμη για το ξεχωριστό στυλ της και για το ότι διακοσμούσε το προσθετικό μέλος της. Όπως είχε δηλώσει στο Dazed and Confused νωρίτερα φέτος, ήταν ο δικός της τρόπος ώστε να μάθει «να το βλέπει σαν ένα κομμάτι τέχνης και όχι σαν κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπομαι».

Τα τελευταία χρόνια η Cax συνεργάστηκε με μεγάλους οίκους όπως οι Sephora, Asos και Tommy Hilfiger, ενώ πέρυσι βρέθηκε στο εξώφυλλο της Teen Vogue.

A queen. A force. A powerhouse beauty that brought her strength to the @savagexfenty stage this year inspiring so many across the globe. Rest In Power sis ✊🏿😢 @mama_cax pic.twitter.com/Nq43DoJZb9